«Не понимали, во что себя втягивают»: Захарова уточнила детали высылки чешских дипломатов

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Чехия не осознавала последствий решений в отношении Москвы.

Она отметила, значительную часть сотрудников чешской дипмиссии составляли именно россияне.

«Они получили то, о чём даже не мечтали в страшном сне. Помимо вот этих странных диковатых заявлений, похожих, видимо, с их точки зрения, на ультиматумы, они произнесли слово «паритет». Ну, паритет так паритет», — заявила Захарова в эфире Первого канала.

По ее словам, у МИД РФ нет практики нанимать иностранцев на работу в посольствах. Она добавила, что Чехия «сама не понимала, во что себя втягивает».

Ранее власти Чехии объявили о высылке 18 российских дипломатов. По их мнению, российские спецслужбы в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что 8 февраля МИД Швеции, Германии и Польши объявили персонами нон грата по одному российскому дипломату. Это обосновали ответом на действия Москвы 5 февраля. В российском ведомстве решение выслать из страны сотрудников генконсульств объяснили их участием в несогласованных митингах.