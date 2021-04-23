Муцениеце отказалась здороваться с Карпович

Муцениеце отказалась здороваться с Карпович
Муцениеце прокомментировала личную жизнь экс-супруга. Фото: скриншот Instagram

Актриса Агата Муцениеце впервые высказалась о романтической связи своего бывшего супруга Павла Прилучного и звезды «Папиных дочек» Мирославы Карпович.

По словам Муцениеце, она желает молодым людям только счастья. Актриса назвала Карпович «милой дамой», но призналась, что не будет, к примеру, здороваться с новой возлюбленной экс-супруга.

В гостях «TikTok Шоу» на «Новом Радио» актриса подчеркнула, , что не следит за развитием отношений Карпович и Прилучного.

Напомним, широкое внимание общественности к Мирославе Карпович было вызвано множественными сообщениями о ее романе с Павлом Прилучным. Актер развелся с Агатой Муцениеце, а затем в сети начали обсуждать его новую возлюбленную. Прилучный и Карпович предпочитают не комментировать слухи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Карпович не хотела связывать жизнь с мужчиной-актером.

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