Муцениеце отказалась здороваться с Карпович

Актриса Агата Муцениеце впервые высказалась о романтической связи своего бывшего супруга Павла Прилучного и звезды «Папиных дочек» Мирославы Карпович.

По словам Муцениеце, она желает молодым людям только счастья. Актриса назвала Карпович «милой дамой», но призналась, что не будет, к примеру, здороваться с новой возлюбленной экс-супруга.

В гостях «TikTok Шоу» на «Новом Радио» актриса подчеркнула, , что не следит за развитием отношений Карпович и Прилучного.

Напомним, широкое внимание общественности к Мирославе Карпович было вызвано множественными сообщениями о ее романе с Павлом Прилучным. Актер развелся с Агатой Муцениеце, а затем в сети начали обсуждать его новую возлюбленную. Прилучный и Карпович предпочитают не комментировать слухи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Карпович не хотела связывать жизнь с мужчиной-актером.