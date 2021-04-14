Карпович призналась, что не хотела связывать жизнь с мужчиной-актером

Российская актриса Мирослава Карпович призналась, что никогда не хотела строить отношения с мужчинами-актерами.

О романе Мирославы Карпович с Павлом Прилучным говорят уже больше года. В беседе с ведущей Аллой Довлатовой на «Русском радио» актриса впервые рассказала об их отношениях.

По словам звезды «Папиных дочек», она впервые увидела нового возлюбленного много лет назад, когда он еще снимался в сериале «Закрытая школа». Сама Карпович тогда работала на соседней съемочной площадке.

При этом звезда призналась, что никогда даже не думала, что заведет отношения с мужчиной-актером. Со временем актриса поняла, что для любящей женщины не важна профессия ее мужчины.

Напомним, широкое внимание общественности к Мирославе Карпович было вызвано множественными сообщениями о ее романе с Павлом Прилучным. Актер развелся с Агатой Муцениеце, а затем в сети начали обсуждать его новую возлюбленную. Прилучный и Карпович предпочитают не комментировать слухи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что разведенный Прилучный впервые опубликовал снимок Карпович.