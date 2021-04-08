Разведенный Прилучный впервые опубликовал снимок Карпович

Мирослава Карпович опубликовала снимок, после чего Прилучный добавил его в свой аккаунт. Фото: скриншот Instagram

Мирослава Карпович опубликовала снимок, после чего Прилучный добавил его в свой аккаунт. Фото: скриншот Instagram

Актер Павел Прилучный поделился с поклонниками фотографией коллеги Мирославы Карпович, подогрев домыслы о романе.

Новый снимок артист опубликовал в своем Instagram-аккаунте. Необычный кадр с Карпович является анонсом премьеры нового спектакля «На стриме». Снимок стал первой публикацией актрисы в аккаунте Прилучного.

Подписчики, увидевшие публикацию на странице Прилучного, сразу же заявили, что таким образом он подтвердил роман с актрисой.

Напомним, широкое внимание общественности к Мирославе Карпович было вызвано множественными сообщениями о ее романе с Павлом Прилучным. Актер развелся с Агатой Муцениеце, а затем в сети начали обсуждать его новую возлюбленную. Прилучный и Карпович предпочитают не комментировать слухи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Карпович намекнула на свадьбу с Прилучным.