Карпович намекнула на свадьбу с Прилучным

Карпович намекнула на свадьбу с Прилучным
Мирослава Карпович и Павел Прилучный. Фото: скриншот Instagram

Российская актриса Мирослава Карпович похвасталась золотым кольцом на безымянном пальце, чем вызвала волну слухов о свадьбе с Павлом Прилучным.

Новый снимок звезда опубликовала в сторис в своем Instagram-аккаунте. На фотографии артистка одета в изумрудное платье, а ее тело укутывает желтая бумага.

Внимание публики было приковано к одной маленькой детали — кольцу на безымянном пальце правой руки. Подписчики предположили, что артистка тайно сыграла свадьбу с коллегой по цеху Павлом Прилучным, роман с которым ей приписывали после его развода с Агатой Муцениеце.

Напомним, широкое внимание общественности к Мирославе Карпович было вызвано множественными сообщениями о ее романе с Павлом Прилучным. Актер развелся с Агатой Муцениеце, а затем в сети начали обсуждать его новую возлюбленную. Прилучный и Карпович предпочитают не комментировать слухи.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что коллега Карпович «слил» ее фото с Прилучным.

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