Коллега Карпович «слил» ее фото с Прилучным

В Сети появился еще один совместный снимок актеров Павла Прилучного и Мирославы Карпович, сделанный в аэропорту. Звезды не подтверждают свой роман, но в соцсетях все чаще появляются намеки на отношения между ними.

Новый снимок, на котором запечатлены актеры, появился в Instagram-аккаунте менеджера Бориса Рубиновского, который сопровождает артистов театра на гастролях. Компания запечатлена около здания аэропорта Ижевска.

Поклонники обратили внимание, что на фото Прилучный стоит очень близко к актрисе и обнимает ее за плечи. Карпович сделала репост кадра к себе в профиль, Прилучный такую возможность решил проигнорировать.

Напомним, широкое внимание общественности к Мирославе Карпович было вызвано множественными сообщениями о ее романе с Павлом Прилучным. Актер развелся с Агатой Муцениеце, а затем в сети начали обсуждать его новую возлюбленную. Прилучный и Карпович предпочитают не комментировать слухи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Карпович показала фото отца, поразительно похожего на Прилучного.