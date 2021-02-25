Карпович показала фото отца, поразительно похожего на Прилучного

Актриса Мирослава Карпович впервые опубликовала фото отца. Родитель звезды оказался невероятно похож на актера Павла Прилучного, с которым ей приписывают роман.

Архивный снимок Карпович опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта. Мужчина запечатлен на фото совсем молодым солдатом, демонстрирующим свою мускулатуру. На снимке он стоит рядом с сослуживцем.

Поклонники сделали вывод, что Карпович выбрала себе возлюбленного по образу отца.

Напомним, широкое внимание общественности к Мирославе Карпович было вызвано множественными сообщениями о ее романе с Павлом Прилучным. Актер развелся с Агатой Муцениеце, а затем в сети начали обсуждать его новую возлюбленную. Прилучный и Карпович предпочитают не комментировать слухи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мирослава Карпович показала стройную фигуру, позируя без бюстгальтера.