Карпович показала фото отца, поразительно похожего на Прилучного

Карпович показала фото отца, поразительно похожего на Прилучного
Мирослава Карпович и Павел Прилучный. Фото: скриншот Instagram

Актриса Мирослава Карпович впервые опубликовала фото отца. Родитель звезды оказался невероятно похож на актера Павла Прилучного, с которым ей приписывают роман.

Архивный снимок Карпович опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта. Мужчина запечатлен на фото совсем молодым солдатом, демонстрирующим свою мускулатуру. На снимке он стоит рядом с сослуживцем.

Карпович опубликовала архивное фото отца. Фото: скриншот Instagram

Поклонники сделали вывод, что Карпович выбрала себе возлюбленного по образу отца.

Напомним, широкое внимание общественности к Мирославе Карпович было вызвано множественными сообщениями о ее романе с Павлом Прилучным. Актер развелся с Агатой Муцениеце, а затем в сети начали обсуждать его новую возлюбленную. Прилучный и Карпович предпочитают не комментировать слухи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мирослава Карпович показала стройную фигуру, позируя без бюстгальтера.

инстаграм мирослава карпович павел прилучный


 

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