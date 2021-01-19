Мирослава Карпович показала стройную фигуру, позируя без бюстгальтера

Звезда сериала «Папины дочки» Мирослава Карпович порадовала поклонников новым пикантным снимком. Актриса позировала без бюстгальтера.

Новый снимок звезда опубликовала в Stories в своем Instagram. Из одежды на Карпович гетры, трусики с высокой талией и мужской китель, расстегнутый на все пуговицы.

Поклонники актрисы начали оставлять свои положительные реакции под последней публикацией в ее блоге. Они отметили, что актриса в отличной форме.

Напомним, широкое внимание общественности к Мирославе Карпович было вызвано множественными сообщениями о ее романе с Павлом Прилучным. Актер развелся с Агатой Муцениеце, а затем в сети начали обсуждать его новую возлюбленную. Прилучный и Карпович предпочитают не комментировать слухи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Мирослава Карпович впервые опубликовала совместное фото с Павлом Прилучным.