Мирослава Карпович впервые опубликовала совместное фото с Павлом Прилучным

Мирослава Карпович впервые выложила фото с возлюбленным актером Павлом Прилучным.

Новый пост звезда опубликовала в своем Instagram-аккаунте. Этот снимок – общая сцена актеров из спектакля «Косметика врага», во время которой актеры страстно обнимаются.

Очевидно, актриса «сыграла» на любопытстве своих поклонников, так как пост она начала словами «все недоигранное — доиграем». В комментариях подписчики актрисы отметили, что пара выглядит «шикарно», а само фото — «страстное».

Напоминаем, что Прилучный развелся с Муцениеце, а затем в сети начали обсуждать его роман с Карпович. Возлюбленные предпочитают не комментировать слухи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в середине осени Мирослава Карпович впервые прокомментировала публикации в СМИ, посвященные ее роману с коллегой Павлом Прилучным.