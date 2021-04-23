Прага сказала спасибо странам Прибалтики за высылку дипломатов России

Глава Министерства иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выразил благодарность государствам Прибалтики за то, что те «в знак солидарности» высылали российских дипломатов.
Якуб Кулганек у себя в социальных сетях в Twitter обозначил, что считает Прибалтийские страны давними и близкими друзьями Чехии. В очередной раз они это доказали, приняв сторону Праги, когда показали свою солидарность со страной. Министр поблагодарил Литву, Латвию и Эстонию.
Напомним, что накануне МИД Эстонии и Латвии в знак солидарности с Чехией выслали по одному российскому дипломату, а Литва же отправила домой сразу двоих.
При этом Якуб Кулганек объяснил, что количество работников российского посольства в Праге будет уменьшено до уровня чешской дипмиссии в Москве.
МИД Российской Федерации заявил о решительном протесте по отношению к послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньке из-за новых мер, которые ввела Прага против российских дипломатов.
Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Чехия не осознавала последствий решений в отношении Москвы.