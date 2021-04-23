Прага сказала спасибо странам Прибалтики за высылку дипломатов России

Прага сказала спасибо странам Прибалтики за высылку дипломатов России
Чешский министр поблагодарил страны за высылку российских дипломатов. Фото: скриншот Твиттер

Глава Министерства иностранных дел Чехии Якуб Кулганек выразил благодарность государствам Прибалтики за то, что те «в знак солидарности» высылали российских дипломатов.

Якуб Кулганек у себя в социальных сетях в Twitter обозначил, что считает Прибалтийские страны давними и близкими друзьями Чехии. В очередной раз они это доказали, приняв сторону Праги, когда показали свою солидарность со страной. Министр поблагодарил Литву, Латвию и Эстонию.

Напомним, что накануне МИД Эстонии и Латвии в знак солидарности с Чехией выслали по одному российскому дипломату, а Литва же отправила домой сразу двоих.

При этом Якуб Кулганек объяснил, что количество работников российского посольства в Праге будет уменьшено до уровня чешской дипмиссии в Москве.

МИД Российской Федерации заявил о решительном протесте по отношению к послу Чехии в Москве Витезславу Пивоньке из-за новых мер, которые ввела Прага против российских дипломатов.

Ранее Gazeta.spb.ru сообщала, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Чехия не осознавала последствий решений в отношении Москвы.

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