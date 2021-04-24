Эксперт объяснил, от каких фото стоит отказаться на сайтах знакомств

На сайт знакомств специалист не рекомендует выкладывать фото в дорогих вещах. Фото: pixabay.com

На сайт знакомств специалист не рекомендует выкладывать фото в дорогих вещах. Фото: pixabay.com

Старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко объяснил, что фотографии на сайте знакомств стоит выкладывать максимально нейтральные, при этом не связывать приложение с аккаунтами в других социальных сетях.

Примечательно, что эксперт рекомендует, как можно скорее начать общаться по видеосвязи. Изображения в приложениях, согласно мнению Кузьменко, должны быть нейтральными.

Важно не делиться сразу личными аккаунтами в социальных сетях, ведь там могут быть персональные данные, которые могут похитить, а затем начать выслеживать.

По словам Сергея Кузьменко, стоит быть немного скромнее, и не надевать для фото «все лучшее сразу», дабы у мошенников не загорелись глаза.

Также специалист напомнил, что делиться в Интернете с малознакомыми лицами своими откровенными кадрами — тоже не лучшая мысль.

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