Стало известно, где отравившаяся 14-летняя девочка взяла себе дозу наркотиков

Девочка, которая отравилась наркотиками, нашла наркотические вещества рядом со школой.

Одноклассницы девочки снимали на видео происходящее. Об этом сообщает «78 канал».

Затем отец одной из наблюдательниц рассказал, что, по словам его дочери, пострадавшая нашла пакетик прямо возле школы и употребила его содержимое.

Также папа участницы инцидента заявил, что у его собственной дочери теперь психологическая травма. При этом, он отметил, что за девочками никогда не ходила дурная слава и подобного еще никогда с ними не случалось.

Ранее стало известно, что в Петербурге в Колпино 14-летняя девочка, отравившись наркотиками, перенесла клиническую смерть.

Также Gazeta.spb.ru сообщала, в Гатчинском районе молодой человек подозревается в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков.