Стало известно, где отравившаяся 14-летняя девочка взяла себе дозу наркотиков

Стало известно, где отравившаяся 14-летняя девочка взяла себе дозу наркотиков
Школьница нашла пакетик возле школы. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Девочка, которая отравилась наркотиками, нашла наркотические вещества рядом со школой.

Одноклассницы девочки снимали на видео происходящее. Об этом сообщает «78 канал».

Затем отец одной из наблюдательниц рассказал, что, по словам его дочери, пострадавшая нашла пакетик прямо возле школы и употребила его содержимое.

Также папа участницы инцидента заявил, что у его собственной дочери теперь психологическая травма. При этом, он отметил, что за девочками никогда не ходила дурная слава и подобного еще никогда с ними не случалось.

Ранее стало известно, что в Петербурге в Колпино 14-летняя девочка, отравившись наркотиками, перенесла клиническую смерть.

Также Gazeta.spb.ru сообщала, в Гатчинском районе молодой человек подозревается в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков.

колпино новости СПб отравление наркотиками


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Президент России Владимир Путин приедет в Петербург на будущей неделе
Стало известно, где отравившаяся 14-летняя девочка взяла себе дозу наркотиков
В Петербурге готова гильза для Председателя ЛДПР Владимира Жириновского
Матвиенко: «Надо заканчивать с этим противостоянием»
Во Фрунзенском районе парень на самокате передумал ехать по тротуару и ...
Что забрала себе модель Решетова после расставания с Тимати
Школьников в Ленобласти будут экзаменовать в VR-шлемах
В МВД отреагировали на сообщения о массовой драке фанатов «Спартака» и ЦСКА