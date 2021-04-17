Житель Гатчинского района задержан за склонение несовершеннолетней к употреблению наркотиков

Житель Гатчинского района задержан за склонение несовершеннолетней к употреблению наркотиков
Мужчина обманул 15-летнюю знакомую. Фото: Pixabay

В Гатчинском районе молодой человек подозревается в склонении несовершеннолетней к употреблению наркотиков. Возбуждено уголовное дело.

Преступный инцидент произошел в четверг, 15 апреля. По данным следствия, мужчина обманным путем склонил к употреблению запрещенного вещества 15-летнюю знакомую.

Как сообщили на сайте СУ СК РФ по области, в ходе оперативных мероприятий правоохранители задержали подозреваемого. Им оказался 20-летний житель города Коммунар.

Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что семилетняя девочка отравилась наркотиками, съев конфету из детского сада.

Гатчинский район наркотики СУ СК РФ


 

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