Путин подписал указ о призыве находящихся в запасе на военные сборы

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе на военные сборы в 2021 году.

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации.

«Постановляю призывать в 2021 году граждан России, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов в Вооружённых силах Российской Федерации и органах федеральной службы безопасности», — говорится в указе.

Документ вступает в силу со дня опубликования в понедельник, 26 апреля.

Весенний призыв начнется с 1 апреля и продолжится до 15 июля. Планируется, что на службу отправятся 134 650 новобранцев.

Отсрочку от армии могут получить те, у кого есть проблемы со здоровьем, кто учится в школе или высшем учебном заведении. Еще одной причиной могут быть некоторые семейные обстоятельства.

В России срочная служба продолжается ровно год.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент РФ Владимир Путин заявил, что призывная система в российской армии отойдет в прошлом, но для такого шага необходимо должное время и финансирование. Президент отметил, что в современном мире профессиональная армия более востребована.