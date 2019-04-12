Путин заявил, что призыв в армию уйдет в прошлое

Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля
Владимир Путин. Фото: пресс-служба Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что призывная система в российской армии отойдет в прошлом, но для такого шага необходимо должное время и финансирование. Об этом глава государства сообщил во время своего рабочего визита на завод НПО «Энергомаш».

Президент отметил, что в современном мире профессиональная армия более востребована. Путин объяснил это тем, что военная техника становится сложнее, как и задачи, стоящие перед войсками.

Также глава государства напомнил, что срок службы по призыву в России сейчас минимальный.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что В 2019 году государственная армия РФ начнет первые тестирования танка “Армата”. В ведомстве подчеркнули, что российский танк третьего поколения не имеет аналогов в мире. По данным в сети, танк оснащен электронными системами, бронированной капсулой команды, системой “стелс”, что снижает вероятность попадания в него ракет врага. Оснащен радарами и беспилотным разведдроном.

Впервые его представили публике на столичном параде Победы в 2015 году.

Владимир Колодчук, Gazeta.SPb
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