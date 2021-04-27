Волочкова рассказала поклонникам о съемках новой программы

Волочкова рассказала поклонникам о съемках новой программы
Анастасия Волочкова поделилась новым фото. Фото: скриншот Instagram

Российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о съемках новой программы. По словам балерины, речь пойдет о ее работе в Большом театре.

Об этом танцовщица рассказала в своем Instagarm-аккаунте. Она опубликовала свою фотографию на фоне Большого театра. В посте Волочкова подчеркнула, что сообщит поклонникам о выходе программы.

«Снимаем программу о том, что связывало меня с Большим театром…. Все горести и печали, радости и разочарования, взлеты и падения… Это будет жесткая правда», — написала балерина.

Звезда заблокировала возможность комментировать свои посты, из-за чего подписчики не могут задать ей интересующие вопросы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала об истощении Анастасии Волочковой, в результате которого она попала в больницу.

анастасия волочкова инстаграм программа


 

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