Медсестра в Германии подменила вакцину от COVID-19 на физраствор

Медсестра рассказала об этом коллеге, которая передала это руководителю. Фото: pixabay

Медсестра рассказала об этом коллеге, которая передала это руководителю. Фото: pixabay

В одном из прививцентров в Германии произошел случай: медсестра подменила вакцину от коронавируса на физраствор. Его вкололи шести пациентам, сообщает ТАСС.

В ведомстве по вопросам здравоохранения Нижней Саксонии сообщили об инциденте. В одном из пунктов сотрудница Германского общества Красного Креста случайно уронила и разбила ампулу с вакциной производства компаний Pfizer и BioNTech. Чтобы никто не узнал, она подменила их на физраствор.

Медсестра рассказала об этом коллеге, которая передала это руководителю.

Сейчас для пациентов с неправильной прививкой нет. В пункте вакцинирования хотят, чтобы вакцинированные сдали тесты на антитела, чтобы узнать, кто еще мог пострадать.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Ангела Меркель озвучила главное условие закупки вакцины «Спутник V» для Германии.