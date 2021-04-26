Меркель озвучила главное условие закупки вакцины «Спутник V» для Германии

Берлину следует закупить российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», если она будет быстро сертифицирована в Европе. Такое заявление сделала канцлер ФРГ Ангела Меркель.
По ее словам, если регистрация будет «очень скоро», «тогда, разумеется, имеет смысл закупить «Спутник». В случае, если препарат будет допущена в ЕС только через несколько месяцев, тогда будет решаться, в каком объеме она необходима.
Как сообщили «РИА Новости», Меркель выразила мнение о том, что главным препятствием для регистрации в Германии «Спутника V» в настоящий момент является дефицит документов и информации по вакцине.
Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцину «Спутник V» назвали самой эффективной в мире.