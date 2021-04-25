Вакцину «Спутник V» назвали самой эффективной в мире

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Вакцина "Спутник V" становится все доступнее. Фото: официальный сайт Sputnik V - первой зарегистрированной вакцины против COVID-19

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» является самой эффективной в мире. Такое заявление сделал министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо.

Он рассказал, что приехал в аэропорт Каракаса, чтобы встретить новую партию указанного препарата от инфекции COVID-19.

Глава Минздрава Венесуэлы отметил в эфире телеканала VTV, что нынешняя поставка «Спутника V» позволит завершить вакцинирование медиков, после чего начнут прививать пожилых людей.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6 %.