Вакцину «Спутник V» назвали самой эффективной в мире

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» является самой эффективной в мире. Такое заявление сделал министр здравоохранения Венесуэлы Карлос Альварадо.
Он рассказал, что приехал в аэропорт Каракаса, чтобы встретить новую партию указанного препарата от инфекции COVID-19.
Глава Минздрава Венесуэлы отметил в эфире телеканала VTV, что нынешняя поставка «Спутника V» позволит завершить вакцинирование медиков, после чего начнут прививать пожилых людей.
Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6 %.