Эффективность вакцины «Спутник V» достигла 97,6%

Эффективность российской вакцины от коронавируса «Спутник V» составила 97,6 %.

Так, среди 3,8 млн россиян, полностью привитых обоими компонентами вакцины в период с 5 декабря 2020 года по 31 марта 2021 года, заболеваемость начиная с 35-го дня с даты первого укола составила всего 0,027%.

Как сообщили в Российском фонде прямых инвестиций, что такой результат делает «Спутник V» наиболее эффективной вакциной от коронавируса из имеющихся в мире на сегодняшний день.

Напомним, «Спутник V» – первая в мире зарегистрированная вакцина, которую создали в России. Препарат смог доказать свою безопасность и эффективность в ходе исследований.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V» одобрила Турецкая республика.