Турция одобрила российскую вакцину от коронавируса «Спутник V»

Турецкая республика одобрила производство российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщили в Научном совете республики по коронавирусу.

Напомним, что в Турции с 14 апреля вводятся дополнительные ограничения в рамках борьбы с коронавирусной пандемией.

По словам турецкого лидера Реджепа Тайип Эрдогана, в Турции сохранят комендантский час в выходные дни, но в будние дни период комендантского часа изменился. Теперь гражданам республики будет запрещено выходить на улицу с 19:00 до 05:00. Ранее комендантский час действовал с 21:00. Также для местных жителей приостановили междугородние поездки.

Кроме того, в Турции вновь вступит в силу ограничение на выход на улицу для лиц младше 20 лет и старше 65 лет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о том, что мутировавшие штаммы коронавируса чаще всего попадают на территорию России из Турции.