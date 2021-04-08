Попова: мутировавшие штаммы коронавируса чаще всего попадают в Россию из Турции

Попова: мутировавшие штаммы коронавируса чаще всего попадают в Россию из Турции
Попова: мутировавшие штаммы коронавируса чаще всего попадают в Россию из Турции. Фото: pixabay

Мутировавшие штаммы коронавируса чаще всего попадают на территорию России из Турции, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Попова заявляет, Турция является единственным государством, откуда пришли британский и южноафриканский штаммы, сообщает «Комсомольская правда». На данный момент в России завезено более 100 штаммов британского и 10 южноафриканского штаммов.

Глава Роспотребнадзора заявила, что в Турции заболеваемость выросла в 3,5 раза.

Около 50 тысяч. случаев заражения в сутки — зафиксирован в вчера в Турции. Быстрое распространение коронавируса в Турции с конца прошлого месяца.

Великобританский штамм появился в сентябре прошлого года. Южноафриканский штамм присутствует с начала августа 2020 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Турция четвертый день подряд обновляет рекорды по суточным заражениям коронавирусом.

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