Стало известно, когда Алиса Фрейндлих снова выйдет на сцену БДТ в Петербурге

Советская и российская актриса театра и кино Алиса Фрейндлих оправилась от новой коронавирусной инфекции и уже в конце весны вернется на сцену Большого драматического театр имени Георгия Александровича Товстоногова. Об этом стало известно, исходя из информации с официального сайта БДТ.

Стало известно, что народная артистка СССР вылечилась от коронавируса и готова вернутся на сцену родного театра. Так, актриса Фрейндлих снова будет играть в БДТ им. Товстоногова уже в конце весны. Сообщается, что актриса сыграет главную роль в спектакле «Волнение» в постановке Ивана Вырыпаева в конце мая.

Напомним, 25 декабря Алиса Фрейндлих попала в больницу с коронавирусом. У нее диагностировали 36% поражением легких. 86-летняя актриса проходила лечение в реанимации инфекционного отделения 122-й больницы им. Соколова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российская балерина Анастасия Волочкова рассказала о съемках новой программы. По словам балерины, речь пойдет о ее работе в Большом театре.