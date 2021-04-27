В Ленобласти остановили петербурженку-закладчицу, перевозившую почти 4 кг наркотиков

В Ленобласти поймали петербурженку с наркотиками. За полтора года закладчица «заработала» 1,3 млн рублей.

Инцидент произошел во вторник, 27 апреля, у одного из ж/д переездов. По данным следствия, полицейские остановили авто за рулем которого сидела женщина. Ее попросили открыть багажник, где были обнаружены пакеты с белым порошком.

Как сообщила пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, в результате экспертизы выяснилось, что 35-летняя автоледи перевозила 3,6 кг мефедрона. Она покупала наркотики в Сети, после чего распространяла их через закладки.

Ее отправили под арест.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что мужчина выращивал коноплю в квартире на Комендантском и сбывал через закладки.