Актрису Анну Хилькевич и ее супруга хотели ограбить на вокзале

Актрису Анну Хилькевич и ее супруга хотели ограбить на вокзале
Анна Хилькевич рассказала, как их с мужем чуть не обокрали. Фото: скриншот Instagram

Звезду сериала «Универ. Новая общага» Анну Хилькевич и ее супруга Артура Волкова почти ограбили на вокзале. Об этом сама девушка сообщили поклонникам у себя в социальной сети в Instagram.

По мнению Хилькевич, какой-то парень хотел украсть мобильный телефон ее мужа, и ему это почти удалось, если бы не своевременная реакция Волкова.

Так, молодой человек, когда пара на вокзале проходила досмотра на металлоискателе, постарался выкрасть мобильный у мужа актрисы.

Девушка объяснила, что в место, где все выкладывают ключи, девайсы, подбежал парень и схватил телефон Артура Волкова, который в тот момент отвлекся на свою сумку.

Не тут-то было, супруг Анны Хилькевич увидел вора и нагнал его.

Тот старался «сыграть» в невинного, однако напугался и вернул мобильный, добавив при этом, что взял его случайно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что стало известно, когда актриса Алиса Фрейндлих снова выйдет на сцену Большого драматического театра в Петербурге.

актриса анна хилькевич артур волков шоу-бизнес


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Вид актера Павла Прилучного заставил забеспокоиться поклонников
В Ленобласти остановили петербурженку-закладчицу, перевозившую почти 4 кг ...
Актрису Анну Хилькевич и ее супруга хотели ограбить на вокзале
В России школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая
Стало известно, когда Алиса Фрейндлих снова выйдет на сцену БДТ в Петербурге
Мужчина в мешке из-под картошки и без обуви гулял на газоне в Московском районе
Голикова: мутировавшие штаммы COVID выявили в 54 регионах России
За неделю в Петербурге у таксистов-нелегалов изъяли более 130 машин