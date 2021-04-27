Актрису Анну Хилькевич и ее супруга хотели ограбить на вокзале

Анна Хилькевич рассказала, как их с мужем чуть не обокрали. Фото: скриншот Instagram

Анна Хилькевич рассказала, как их с мужем чуть не обокрали. Фото: скриншот Instagram

Звезду сериала «Универ. Новая общага» Анну Хилькевич и ее супруга Артура Волкова почти ограбили на вокзале. Об этом сама девушка сообщили поклонникам у себя в социальной сети в Instagram.

По мнению Хилькевич, какой-то парень хотел украсть мобильный телефон ее мужа, и ему это почти удалось, если бы не своевременная реакция Волкова.

Так, молодой человек, когда пара на вокзале проходила досмотра на металлоискателе, постарался выкрасть мобильный у мужа актрисы.

Девушка объяснила, что в место, где все выкладывают ключи, девайсы, подбежал парень и схватил телефон Артура Волкова, который в тот момент отвлекся на свою сумку.

Не тут-то было, супруг Анны Хилькевич увидел вора и нагнал его.

Тот старался «сыграть» в невинного, однако напугался и вернул мобильный, добавив при этом, что взял его случайно.

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