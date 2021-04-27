Вид актера Павла Прилучного заставил забеспокоиться поклонников

Российский актёр театра, кино Павел Прилучный выложил свою фотографию в социальной сети в Instagram, на ней он вышел так, что фанаты за него начали волноваться. В кадре Прилучный стоит рядом с шоуменом Иваном Ургантом и победительницей шоу «Точь-в-точь» Анастасией Спиридоновой. Обе звезды стали приглашенными гостями телешоу.

В подписи к фото актер призвал смотреть свежий выпуск «Вечернего Урганта». При этом, поклонники больше обратили внимание на изменения во внешности Прилучного.

В комментариях пользователи стали писать, что не поймут, как так случилось, что мужчина резко поправился. И почему у него такое «опухшее» лицо.

Кто-то из фанатов выдвинул версию, что актер начал чаще употреблять спиртное. Некоторые подметили, что у Павла Прилучного «щёлки вместо глаз».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что актриса Агата Муцениеце впервые высказалась о романтической связи своего бывшего супруга Павла Прилучного и звезды «Папиных дочек» Мирославы Карпович.