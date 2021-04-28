Новую линию на Васильевском застроят домами переменной высоты

Они будут спускаться уступами к Неве, что характерно для исторической застройки Университетской набережной. Фото: СПбГУ

Они будут спускаться уступами к Неве, что характерно для исторической застройки Университетской набережной. Фото: СПбГУ

На днях КГИОП выдал заключение для проекта «среднеэтажного» ЖК, состоящего из трёх блоков высотой от 16 до 33 метров. Как сообщает «ДП» задумка «Студии 44» воссоздать парцелляцию, то есть строить не один большой дом, а 44 разных и маленьких.

Все дома будут разными. Они будут спускатьсяк Неве, что больше подходит для Университетской набережной. Так на канал выйдут высокие здания.

По предложению КГИОП зодчие делают улицы, которые не строили с XVIII века. На Васильевском острове появится и новая линия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге спустили на воду корабль «Петр Ильичев». Судно удалось построить в срок, а флаг на нем поднимут даже раньше запланированной даты. Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов отметил, что подобные корабли хорошо показали себя в море – они обладают большой живучестью. Он отметил, что серия будет продолжаться.