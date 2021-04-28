В Петербурге спустили на воду корабль «Петр Ильичев»

В Петербурге спустили на воду корабль «Петр Ильичев»
Корабль "Петр Ильичев" закончили в срок, несмотря на пандемию коронавируса. Фото: СНСЗ

Судно удалось построить в срок, а флаг на нем поднимут даже раньше запланированной даты.

Корабль противоминной обороны «Петр Ильичев» проекта 12700 спустили на воду в Санкт-Петербурге сегодня, 28 апреля. Торжественный момент прошел на Средне-Невском судостроительном заводе, о чем сообщает РИА Новости.

Главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов отметил, что подобные корабли хорошо показали себя в море – они обладают большой живучестью. Он отметил, что серия будет продолжаться.

Напоминаем, что корабль «Петр Ильичев» заложили летом 2018 года. Предприятие строит судна проекта 12700 «Александрит» по заказу российского ВМФ. «Петр Ильичев» стал шестым в линейке, еще четыре находятся в разной степени готовности.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на борту перевернувшегося в Ленобласти корабля находилось 80 человек, спасены 78.

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