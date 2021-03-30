На борту перевернувшегося в Ленобласти корабля находилось 80 человек, спасены 78

Во вторник, 30 марта, на судостроительном заводе «Пелла» в городе Отрадный Кировского района Ленинградской области завалился на бок строящий рыболовный траулер.

В момент происшествия на борту судна находилось 80 рабочих, 78 из них удалось сразу же эвакуировать. Двоим потребовалась медицинская помощь — они госпитализированы в больницу Шлиссельбурга с легкими травмами. Еще двое человек пропали, водолазы продолжают их поиски.

В общей сложности, к месту инцидента направили 12 медицинских бригад, сейчас возле корабля дежурят две машины скорой помощи. Траулер уже вернули в исходное положение, опасность повторного опрокидывания миновала. Розлива нефтепродуктов в результате происшествия, по данным МЧС, не обнаружено.

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