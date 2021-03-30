Упавший на рельсы на станции «Электросила» мужчина скончался

Обстоятельства падения до сих пор остаются невыясненными. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Обстоятельства падения до сих пор остаются невыясненными. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Во вторник, 30 марта, около 14 часов на рельсы на станции «Электросила» голубой ветки петербургского метрополитена упал мужчина.

Из-за чрезвычайного происшествия сотрудникам подземки пришлось приостановить движение поездов на участке от станции «Невский проспект» до станции «Купчино», а на оставшейся линии составы ходили с увеличенным интервалом. Уже спустя полчаса пассажира извлекли из-под поезда, а движение открыли.

Очевидцы утверждали, что мужчину доставали живым и затем передали врачам, но уже в машине скорой помощи пострадавший скончался — травмы оказались слишком серьёзными. По факту смертельного травмирования человека началась проверка, инициированная правоохранительными органами.

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