В Усть-Славянке из окна девятиэтажки выпал двухлетний ребенок

Инцидент произошел в одном из домов на Советском проспекте в Невском районе Петербурга. Скриншот: Google Maps

Инцидент произошел в одном из домов на Советском проспекте в Невском районе Петербурга. Скриншот: Google Maps

Утром 30 марта в одном из домов на Советском проспекте в Невском районе Северной столицы произошла трагедия: из окна квартиры на девятом этаже выпал маленький ребенок.

Малыш разбился насмерть, его тело нашли лежащим на земле. Выяснилось, что мать ребенка спала в другой комнате, когда мальчик играл на кухне. Судя по всему, женщина не услышала, как он открыл окно и упал. О трагедии петербурженка узнала от полицейских, которые приехали по вызову и разбудили её.

Случившееся повергло женщину в шок, она даже заявляла, что больше не хочет жить — правоохранителям пришлось вызвать скорую помощь, чтобы привести её в чувство.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru писала, что подобные случаи в Петербурге стали пугающе частыми. Так, 26 марта в Парголово из окна пятиэтажки по недосмотру родителей выпал 6-летний мальчик.