Дошкольник погиб при падении из окна в Парголово

В Выборгском районе Петербурга дошкольник выпал из окна жилого дома. Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Трагедия произошла в четверг, 25 марта, в поселке Парголово. В отдел полиции поступило сообщение о падении ребенка с 5 этажа дома. Прибывшие правоохранители обнаружили на месте труп 6-летнего мальчика.

Как стало известно Gazeta.SPb, причиной случившегося стал недосмотр родителей.

Известно, что квартиру семья снимает под найм. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за последнюю неделю в Северной столице погибли три маленьких ребенка, выпавшие из окон многоквартирных домов.