В Петербурге за неделю погибли трое детей при падении с высоты

Пятилетняя девочка выпала из окна на Туристской. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пятилетняя девочка выпала из окна на Туристской. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

За последнюю неделю в Северной столице погибли три маленьких ребенка, выпавшие из окон многоквартирных домов.

Так, 13 марта трехлетний мальчик упал с высоты, продавив москитную сетку в квартире дома на Выборгской улице в одноименном районе. Спустя несколько дней, 16 марта, аналогичная трагедия произошла на Мебельной улице в Приморском районе, где погиб мальчик пяти лет.

Сегодня, 18 марта, в том же Приморском районе произошло третье за месяц происшествие — на Туристской улице из окна 13-го этажа сорвалась пятилетняя девочка. Она была дома одна, пока ее бабушка ходила в больницу.

В каждом случае дети забирались на подоконники и открывали окна, пока рядом не было взрослых. Как сообщили в ГСУ СК по Петербургу, по всем фактам проводятся доследственные проверки.

В Следкоме обратились к петербуржцам с убедительной просьбой не оставлять детей одних рядом с открытыми окнами, особенно если на них установлены москитные сетки.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пятилетняя девочка погибла при падении с высоты 13 этажа на Туристской. Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы.