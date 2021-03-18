Пятилетняя девочка погибла при падении с высоты 13 этажа на Туристской

Пятилетняя девочка выпала из окна на Туристской. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Пятилетняя девочка выпала из окна на Туристской. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В Приморском районе Петербурга очевидцы сообщили о страшной трагедии — маленькая девочка выпала из окна многоэтажного дома.

Все произошло сегодня утром в доме №18 по улице Туристской. Местные жители опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в соцсети «ВКонтакте» фотографии с места происшествия, на которых видно, как люди забрались на крышу козырька, куда упал человек.

В комментариях очевидцы сообщили, что из окна 13-го этажа выпала маленькая девочка лет пяти. Отмечается, что это произошло в момент, когда ее бабушка ушла в больницу и оставила ребенка дома одного.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранительные органы, все обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ученицу гимназии в Петербурге доставили в больницу с острым отравлением таблетками.