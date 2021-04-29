Комбинат соцпитания Красносельского района будет спорить о нарушениях с Роспотребнадзором в суде

Исполнительный директор комбината социального питания Красносельского района Сергей Лазарев заявил о «неправомерных действиях» сотрудников петербургского Роспотребнадзора во время проверки работы предприятия. Замечания, которые выявило ведомство, комбинат намерен обжаловать в суде.

В четверг, 29 апреля, «Комбинат социального питания Красносельского района» получил акт после проверок Роспотребнадзора. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор организации Сергей Лазарев.

«По факту, у нас была длительная проверка, и мы только сегодня получили акт этой самой проверки на руки. Там отмечены нарушения, мы будем обжаловать действия Роспотребнадзора», — рассказал Сергей Лазарев и добавил, что протокол проверки уже направили в суд.

При этом исполнительный директор комбината сообщил о неправомерных действиях со стороны Роспотребнадзора.

«Надзорным органом была нарушена процедура приостановки деятельности, поэтому в дальнейшем возобновление процедуры приостановки деятельности комбината будет невозможно», — уточнил он.

Как писала Gazeta.SPb, Роспотребнадзор проводил проверку работы комбината питания в апреле этого года. Она прошла на фоне расследования журналистов, которые пришли к выводу о том, что на предприятии якобы царит антисанитария, а сотрудники жалуются на низкие зарплаты. Позже эту историю прокомментировали в Управлении соцпитания, где заявили, что авторы публикаций перепутали комбинаты Красносельского района и Василеостровского.

Тем не менее, в ходе проверки комбината Красносельского района Роспотребнадзор все-таки выявил ряд нарушений. Их на предприятии признавать не стали. В середине апреля исполнительный директор Сергей Лазарев поделился с журналистами содержанием своего разговора с главой петербургского Роспотребнадзора Натальей Башкетовой. По его словам, руководитель ведомства надеялась, что стороны обсудят возможные варианты признания комбинатом своих нарушений.