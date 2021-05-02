Что на самом деле происходит между Дженнифер Лопес и Алексом Родригесом

Многим казалось, что союз певицы и актрисы Дженнифер Лопес и бывшего профессионального баскетболиста Алекса Родригеса заключен на небесах. Когда они начали встречаться в 2017-м году, знаменитости выглядели идеальной парой. Лопес и сама подтвердила это, когда с безумной любовью говорила о Родригисе на вручении премии MTV Video Music Award. Она называла его родной душой, своим отражением. В 2019-м году произошло долгожданное событие – пара обручилась. Все изменилось в 2021-м году. Обвинения в изменах, проблемы в отношениях и объявление о расставании. При этом они продолжают общаться. Что же на самом деле происходит между бывшими влюбленными?

Отношения между «бывшими» сегодня

Дженнифер Лопес и Алекс Родригес расторгли помолвку, но продолжают оставаться в жизни друг друга. У обоих остались дети от предыдущих браков – оба прикипели к ним. Кроме того, они ведут совместный бизнес. Так что, несмотря на конец в их личных отношениях, они вынуждены продолжать общение.

Близкие знаменитостей утверждают, что пара разошлась без драмы. Уже через неделю после разрыва они встретились, чтобы обсудить, как они будут двигаться дальше.

«Дженнифер играла большую роль в жизни дочерей Алекса и продолжит ее играть. Она любит его девочек. Этот разрыв стал для нее непростым из-за детей», — сообщил источник People.

Начать все сначала

Источники из окружения Дженнифер Лопес утверждают, что актриса уже готова перевернуть страницу и начать все сначала. У Родригеса, похоже, другое мнение на этот счет.

«Алексу, кажется, труднее отпустить. Он все еще хочет вернуться к Дженнифер. Но для нее их отношения закончились», — сообщил инсайдер.

Как Лопес будет поступать в ближайшее время, — вопрос. Отвлечься от мыслей и держаться в стороне ей было проще из-за съемок нового фильма в Доминиканской Республике. Известно, что она уже вернулась домой. Судя по всему, она намерена взять небольшой отпуск, чтобы привести все свои чувства в порядок.

Была ли измена?

О своем расставании Дженнифер Лопес и Алекс Родригес публично объявили только в апреле этого года. Они сообщили, что не смогли спасти свои отношения, несмотря на предпринятые меры.

Впрочем, этому заявлению предшествовало множество слухов. Когда именно в раю начались проблему, неизвестно. В прошлом году звезды объявили о том, что переносят свою свадьбу из-за пандемии коронавируса. А дальше понеслась череда слухов.

В СМИ начали появляться сообщения о том, что Родригес завел роман со звездой программы «Южное очарование» Мэдисон Лекрой. Сама девушка называла бывшего баскетболиста всего лишь знакомым. Пара не комментировала слухи и не сообщала о том, что у них есть хоть какие-то проблемы. Впрочем, позже Дженнифер Лопес в одном из интервью упомянула о том, что во время карантина она с женихом посещала психотерапевта.

По всей видимости, этого оказалось недостаточно.

Друзья пары, однако, утверждают, что измен в их отношениях не было. По версии близких, все испортила репутация ловеласа, которая была у Родригеса. В какой-то момент Дженнифер поняла, что не может доверять возлюбленному, а сомнения будут мучить ее всю жизнь. Якобы именно поэтому она решила разорвать союз.

«Если ее доверие к человеку пошатнулось, пути назад уже не будет», — сообщил источник.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что петербургский СКК обязали выплатить долг за концерт Дженнифер Лопес.