Госдеп анонсировал переговоры с Германией по поводу строительства «Северного потока — 2»

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Фото: Nord Stream 2 AG

Госсекретарь США Энтони Блинкен проведет переговоры с главой МИД Германии Хайко Массом по поводу «Северного потока — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на и.о. помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Филипа Рикера.

«Я ожидаю, что глава МИД Маас будет там, и думаю, что мы встретимся в двустороннем формате. Мы продолжим излагать немцам нашу позицию об этом проекте и говорить о том, что он (Северный поток-2) должен быть остановлен», — заявил представитель госдепартамента.

В рамках проекта «Северный поток-2» по дну Балтийского моря проложат трубопровод для доставки российского газа в Европу. Мощность газопровода — 55 млрд куб. м газа в год. Стоимость проекта составляет €9,5 млрд. Строительством «Северного потока — 2» занимается компания Nord Stream 2 AG.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент Национального собрания Австрии Вольфганг Соботка заявил, что проект «Северный поток-2» будет способствовать безопасности Европейского союза.