На Первомай в Петербурге будет Бах

В Петербурге в Петрикирхе 1 мая состоится концерт классической музыки.

В связи с тем, что президент России подписал указ о нерабочих 11 днях в мае, Gazeta.SPb рассказывает, чем заняться в Петербурге на «каникулах».

Так, на Невском проспекте 22-24 в 15:00 отгремит концерт классической музыки под названием «Мир. Труд. Бах!». В лютеранском храме гостей обещают порадовать надрывной органной музыкой.

Несмотря на то, что утренних «демонстраций» и шествий в этом году не случилось, вдоволь насладиться слушанием великих классиков, например, музыкой Иоганна Себастьяна Баха никогда не будет лишним.

1 мая организаторы постарались предоставить посетителям именно ту музыку, которая как нельзя лучше приходится, чтобы знакомство с органом вышло удачным. Однако частные гости тоже не побрезгуют предстоящим концертом, потому как организаторы обещают что-то такое, что удивит даже самых заядлых любителей музыкальных концертов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в субботу, 1 мая в Петербург увидит немного солнца.