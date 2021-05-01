В парке «Стальной Десант» будут катать на танках

В Красном селе с 1 по 10 мая в танковом парке «Стальной Десант» развернут полевой лагерь.
В связи с тем, что президент России подписал указ о нерабочих 11 днях в мае, Gazeta.SPb рассказывает, чем заняться в Петербурге на «каникулах».
Танковый парк откроет свои двери для детей и взрослых. Однако администрацией организации установлено возрастное ограничение, с четырех лет.
Посетителям обещают показать настоящую военную технику, пушки и танки. На что организаторы делают акцент, так это на возможности прокатиться на исторических танках и ощутить весь спектр эмоций.
С 11 утра и до 18 вечера вниманию гостей наглядно представятся полевые лагеря, показ настоящей техники и вооружения, а также показательные выступления танков. И те, которые собирали во время Второй Мировой войны и наши современные.
Парк находится на Гатчинском шоссе дома 52.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге открывается выставка уличных художников, переехавших в стены галереи.