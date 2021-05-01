1 мая в Юсуповском саду будут стрелять из огнемета

1 мая в Юсуповском саду стартует Фестиваль водных фонариков, который горожане смогут посетить в первый день длинных выходных. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Фестиваль водных фонариков — Петербург».

В связи с тем, что президент России подписал указ о нерабочих 11 днях в мае, Gazeta.SPb рассказывает, чем заняться в Петербурге на «каникулах».

Так в центре Петербурга в Юсуповском саду пройдет запуск фонариков желания. Открытие запланировано на 20:00 1 мая. Оно, как сообщают организаторы, будет проведено в форме бала.

Петербуржцы и гости города смогут посмотреть на шоу, а также сами пустить в водную гладь фонарик, предварительно загадав желание.

Помимо этого, посетителей ждет концертная программа, подготовленная организаторами.

Также, обещают огненно-пиротехническое представление. Участники покажут трюки, в их выступлении планируется «море огня» и огнемет.

Под открытым небом выступят артисты оперы и балета. Их исполнение дополнит музыка арфы и саксофона.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге 2 мая пройдет фестиваль ледоколов.