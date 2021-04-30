В Петербурге 2 мая пройдет фестиваль ледоколов

В воскресенье, 2 мая, в Петербурге пройдёт фестиваль ледоколов. Мероприятие начнется днем раньше, 1 мая, в честь открытия туристического сезона.

Ледоколы покажут на набережной Лейтенанта Шмидта.

Зрителям покажут вальс буксиров в акватории Невы, который запланирован на 14:30 2 мая возле Благовещенского моста. Самоходные суда устроят уникальный танец.

Также петербуржцев и гостей города ждут речной карнавал и фестиваль уличных музыкантов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Северной столице прошел VII Фестиваль ледоколов. Он был призван показать жителям и гостям города ледокольный флот, который обеспечивает освоение, развитие и использование потенциала арктических регионов России.