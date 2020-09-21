Танец буксиров, масса желающих попасть на экскурсию и романтика под открытым небом: Фестиваль ледоколов в объективе Gazeta.SPb.ru

На целые выходные, с 19 по 20 сентября, набережная Лейтенанта Шмидта и Английская набережная с их красивейшим видом на Большую Неву превратились в причал для ледоколов. Так, компанию «Красину» составили «Санкт-Петербург», «Капитан Зарубин» и «Капитан Сорокин», а также «Невская застава». Подробности — в фоторепортаже Gazeta.SPb.ru.

В минувшие субботу и воскресенье в Северной столице прошел VII Фестиваль ледоколов. Он был призван показать жителям и гостям города ледокольный флот, который обеспечивает освоение, развитие и использование потенциала арктических регионов России. Так, гостям праздника разрешили поднять на палубы знаменитых судов.

Стоит отметить, что желающих попасть на такую экскурсию было очень много. Территория, где проходил праздник, была условно разделена на две зоны: наверху для гостей были организованы выставочная и концертная программы, внизу, собственно, находилась площадка для осмотра ледоколов издалека. Вот туда-то и стремились горожане. Ведь именно там открывался путь на вожделенные палубы. В итоге вереница на набережной растянулась на несколько десятков метров.

Визитная карточка события — вальс буксиров. Он стал кульминацией первого дня работы Фестиваля. Правда по не зависящим от организаторов причинам танец самоходных судов пришлось перенести. В итоге он состоялся днем, а не вечером, как планировалось до этого. Некоторые петербуржцы, которые не успели на торжество, к таким неожиданным переменам отнеслись с большим сожалением. Среди них был и корреспондент Gazeta.SPb.ru. Впрочем, многим даже такие неприятные нюансы не помешали прекрасно провести время.