Танец буксиров, масса желающих попасть на экскурсию и романтика под открытым небом: Фестиваль ледоколов в объективе Gazeta.SPb.ru

Танец буксиров, масса желающих попасть на экскурсию и романтика под открытым небом: Фестиваль ледоколов в объективе Gazeta.SPb.ru
Фестиваль ледоколов. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

На целые выходные, с 19 по 20 сентября, набережная Лейтенанта Шмидта и Английская набережная с их красивейшим видом на Большую Неву превратились в причал для ледоколов. Так, компанию «Красину» составили «Санкт-Петербург», «Капитан Зарубин» и «Капитан Сорокин», а также «Невская застава». Подробности — в фоторепортаже Gazeta.SPb.ru.

В минувшие субботу и воскресенье в Северной столице прошел VII Фестиваль ледоколов. Он был призван показать жителям и гостям города ледокольный флот, который обеспечивает освоение, развитие и использование потенциала арктических регионов России. Так, гостям праздника разрешили поднять на палубы знаменитых судов.

Фестиваль ледоколов. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фестиваль ледоколов. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фестиваль ледоколов. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Стоит отметить, что желающих попасть на такую экскурсию было очень много. Территория, где проходил праздник, была условно разделена на две зоны: наверху для гостей были организованы выставочная и концертная программы, внизу, собственно, находилась площадка для осмотра ледоколов издалека. Вот туда-то и стремились горожане. Ведь именно там открывался путь на вожделенные палубы. В итоге вереница на набережной растянулась на несколько десятков метров.

Фестиваль ледоколов. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фестиваль ледоколов. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин

Визитная карточка события — вальс буксиров. Он стал кульминацией первого дня работы Фестиваля. Правда по не зависящим от организаторов причинам танец самоходных судов пришлось перенести. В итоге он состоялся днем, а не вечером, как планировалось до этого. Некоторые петербуржцы, которые не успели на торжество, к таким неожиданным переменам отнеслись с большим сожалением. Среди них был и корреспондент Gazeta.SPb.ru. Впрочем, многим даже такие неприятные нюансы не помешали прекрасно провести время.

Фестиваль ледоколов. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фестиваль ледоколов. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фестиваль ледоколов. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фестиваль ледоколов. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
Фестиваль ледоколов. Фото: Baltphoto/Валентин Егоршин
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