Дженнифер Лопес заподозрили в воссоединении с бывшим женихом Беном Аффлеком

Дженнифер Лопес заподозрили в воссоединении с бывшим женихом Беном Аффлеком
Свои встречи пара не комментирует. Фото: Instagram

Дженнифер Лопес недавно рассталась с Алексом Родригесом. После Лопес стала общаться с бывшим Беном Аффлеком. 19 лет назад пара обручилась, но до свадьбы не было.

Певица стала больше общаться с Аффлеком, сообщает The Washington Post. В последнее время Аффлека часто замечают у дома бывшей. Свои встречи пара не комментирует.

Журналистам удалось сфотографировать актера, выходящего из машины Лопес. Инсайдер сообщил, что актёр уже трижды побывал дома у голливудской дивы. Однако, по словам источника, не стоит думать, что былой роман снова вспыхнул.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Владислав Тюкин стал победителем восьмого сезона шоу «Голос. Дети». Для финала он выбрал песни Аллы Пугачевой и «группы Queen. Наставником его была Светлана Лобода. Влад получил статуэтку, миллионом рублей и сертификат на песню.

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