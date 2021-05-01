Владислав Тюкин стал победителем восьмого сезона шоу «Голос. Дети»

12-летний Влад Тюкин завоевал чуть ли не половину голосов зрителей. Для финала он выбрал песни Аллы Пугачевой и «группы Queen. Наставником его была Светлана Лобода.

Влад получил статуэтку, миллионом рублей и сертификат на песню. Его поздравил Юрий Аксюта, который выразил благодарность и объявил о приближающемся кастинге на «Голос» и «Голос. 60+».

Призерами стали 13-летняя Мария Политикова Басты» и 12-летняя Елизавета Трофимова Егора Крида. Лучшим наставников стал Баста.

В прошлом сезоне выиграла 10-летняя девочка из Ногинска Олеся Казаченко. Она была подопечной Басты.

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