Владислав Тюкин стал победителем восьмого сезона шоу «Голос. Дети»

Владислав Тюкин стал победителем восьмого сезона шоу «Голос. Дети»
Влад получил статуэтку, миллионом рублей и сертификат на песню. Фото: Pixabay

12-летний Влад Тюкин завоевал чуть ли не половину голосов зрителей. Для финала он выбрал песни Аллы Пугачевой и «группы Queen. Наставником его была Светлана Лобода.

Влад получил статуэтку, миллионом рублей и сертификат на песню. Его поздравил Юрий Аксюта, который выразил благодарность и объявил о приближающемся кастинге на «Голос» и «Голос. 60+».

Призерами стали 13-летняя Мария Политикова Басты» и 12-летняя Елизавета Трофимова Егора Крида. Лучшим наставников стал Баста.

В прошлом сезоне выиграла 10-летняя девочка из Ногинска Олеся Казаченко. Она была подопечной Басты.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, как принц Гарри подвел Меган Маркл. После того, как герцоги Сассекские объявили о том, что покидают ряды старших членов королевской семьи, многие ополчились на Меган Маркл, полагая, что она вынудила принца Гарри порвать с семьей.

голос дети музыкальный конкурс новости СПб победитель


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
На трассе между Москвой и Петербургом образовалась очередь на заправку
Владислав Тюкин стал победителем восьмого сезона шоу «Голос. Дети»
Захарова: Штаты сами подорвали консульскую работу в России
В воскресенье в Петербурге будет до +10 и без осадков
ВОЗ одобрила вакцину Moderna для использования в чрезвычайных ситуациях
Двухэтажный поезд «Таврия» впервые прибыл из Москвы в Петербург
Красная «Ауди» впечатала велосипедиста в забор на Елизаветинской
В Усть-Ижоре спасли мужчину, увязнувшего в глубокой топкой яме