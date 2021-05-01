Как принц Гарри подвел Меган Маркл

После того, как герцоги Сассекские объявили о том, что покидают ряды старших членов королевской семьи, многие ополчились на Меган Маркл, полагая, что она вынудила принца Гарри порвать с семьей. Как оказалось, есть и другая точка зрения. Так, автор биографии «Век принца Филиппа» Роберт Джобсон высказал мнение о том, что на самом деле внук королевы Елизаветы II подвел свою супругу.

В чем виноват Гарри?

Как считает биограф Роберт Джобсон, перед принцем Гарри стояла серьезная задача – подробно разъяснить своей будущей супруге Меган Маркл, что именно ее ждет в новой, королевской жизни. По мнению автора биографии принца Филиппа, с ней Гарри не справился.

«Он (Гарри) не самый сообразительный парень, но, возможно, он ничего и не хотел объяснять. Быть членом королевской семьи – тяжелая работа. Люди считают, что это не так», — отмечает Роберт Джобсон.

Биограф подчеркивает: в первую очередь в том, что произошло, он винит принца Гарри, поскольку он знал, что такое королевская жизнь. Джобсон заключил, что цель королевской семьи – «служение и помощь другим». Они должны служить британскому народу. Биограф полагает, что две этих задачи Гарри так и не выполнил.

Меган Маркл досталось

От королевского эксперта досталось и Меган Маркл. Он обвинил герцогиню в том, что она не проявила должного интереса к новой жизни, которую она собиралась начать.

«Если ты хочешь выйти замуж, стать частью такой семьи, тебе придется самой делать домашнее задание», — ехидно заметил он.

Джобсон также считает, что Меган коробило при мысли о том, что Уильям и Кейт – королевская пара номер один.

Напомним, что после того, как пара покинула королевскую семью, они обосновались в поместье в Калифорнии, стоимость которого оценивают в 14,6 млн долларов.

Непопулярная пара

Что ж, если Меган Маркл и правда волновала популярность Кейт Миддлтон и принца Уильяма, о Сассексах начали говорить, действительно, больше после их переезда в США.

Впрочем, сейчас СМИ сообщают о том, что у принца Гарри и Меган Маркл самые низкие рейтинги одобрения среди британцев. По данным Daily Mail, уровень их одобрения упал сначала после интервью Опре Уинфри, а затем после похорон принца Филиппа.

Согласно Daily Mail, опрос YouGov показал, что рейтинг одобрения принца Гарри упал еще на три пункта после его возвращения в Англию на похороны дедушки. Опрос, в ходе которого 21 и 22 апреля высказались 1,7 тыс. британцев, продемонстрировал, что негативно к Гарри относятся 49%.

Рейтинг одобрения Меган Маркл еще ниже, чем у супруга. О ней негативно высказывается 61% опрошенных британцев. Напомним, что она пропустила похороны принца Филиппа, поскольку врач рекомендовал ей воздержаться от перелетов из-за беременности.

Ранее Gazeta.SPb уже писала о том, что принцу Гарри и Меган Маркл начали предвещать скорый развод.