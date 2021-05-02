Петербуржцев предупреждают о приближающемся похолодании

Уже в понедельник горожан будет ждать сильный ветер и дожди.

В Санкт-Петербурге в понедельник, 3 мая, ожидается похолодание. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС по городу.

Спасатели отмечают, что горожан ждет усиление ветра, который будет разгоняться до 17 метров в секунду. Днем температура воздуха поднимется максимум до плюс шести градусов, может пойти дождь и даже мокрый снег. Также петербуржцев предупреждают о понижении атмосферного давления.

Напоминаем, что похожая погода будет и в Ленинградской области, где 1 мая был штормовой ветер – до 20 метров в секунду. Он может стать причиной различных инцидентов, так что местным жителям стоит быть внимательнее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в России ожидаются аномальные ливни и грозы. О непогоде предупреждают граждан, проживающих в Центральной России.