В России ожидаются аномальные ливни и грозы

Выходя из дома, стоит захватить с собой зонт или дождевик. Фото: Baltphoto

Выходя из дома, стоит захватить с собой зонт или дождевик. Фото: Baltphoto

О непогоде предупреждают граждан, проживающих в Центральной России.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал об аномальных ливнях и грозах в Центральной части России из-за надвигающегося циклона с запада. Об этом пишет РБК.

Он отметил, что ухудшение погоды ожидается в ночь на понедельник. В Москве, например, ожидается выпадение 44% месячной нормы осадков. К сложным метеоусловиям нужно быть готовыми 3 мая в период с полуночи до девяти часов утра.

Сильный дождь и ветер также будут в Смоленской и Брянской областях. Атмосферное давление упадет и составит 735 миллиметров ртутного столба.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Пасху Петербург увидит мало света и тепла.