На Пасху Петербург увидит мало света и тепла

На Пасху Петербург увидит мало света и тепла
В Петербурге будет свежо и не солнечно. Фото: pixabay.com

В воскресенье, 2 мая в Петербурге будет мало солнечного света и тепла. Подробности рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Михаил Леус объяснил, что Северная столица сегодня увидит мало солнца и совсем немного тепла. Потому как город на Неве продолжает оставаться в узкой полосе повышенного атмосферного давления.

При этом, близкое расположение с обширными циклонами создаст довольно облачную погоду, в некоторых районах даже будет накрапывать дождь. По словам метеоролога, температура воздуха вновь ниже нормы.

Градусники горожан покажут +9…+11°, а в Ленинградской области же +7…+12°. Будет дуть северо-восточный ветер 3-8 м/с.

Также атмосферное давление будет меняться слабо и составит 761 мм рт. ст., что является нормой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что петербуржцам прогнозировали, какой будет погода на Пасху.

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