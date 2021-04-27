Петербуржцам рассказали, какой будет погода на Пасху

К выходным осадков в городе на Неве станет меньше. Фото: pixabay.com

К выходным осадков в городе на Неве станет меньше. Фото: pixabay.com

В это воскресенье россияне отметят Пасху. Метеоролог рассказал, какая погода встретит в Петербурге христианский праздник.

Дождливая погода задержится в Северной столице еще на несколько дней. С приближением Пасхи температура будет расти. Наконец, появится солнце. Сообщает Юрий Куткевич Санкт-Петербургу. Он считает, что к четвергу в Петербурге потеплеет.

К выходным осадков в городе на Неве станет меньше. Ночные температуры останутся около нуля, дневные вырастут. На Пасху в Северной столице будет до плюс 10 градусов, дожди прекратятся.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во вторник петербуржцев ожидает снегопад. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня днем ожидается небольшой дождь, местами возможен мокрый снег.