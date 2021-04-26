Во вторник петербуржцев ожидает снегопад

Со вторника в Северной столице ожидаются дожди и мокрый снег. Столбики термометров опустятся до нуля градусов.

Непогода ожидает горожан с 27 апреля. В северо-восточном и северном районах города порывы ветра могут достигать 10 метров в секунду.

Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра днем ожидается небольшой дождь, местами возможен мокрый снег.

При этом неблагоприятных метеорологических явлений в ближайшие сутки не прогнозируется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жителей Ленобласти в ближайшие дни ожидает аналогичная погода. Автомобилистов предупредили о гололедице.